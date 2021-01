Der FC Memmingen wird vom aktuellen A-Junioren-Kader im Sommer 12 Nachwuchsfußballer in den Herrenbereich übernehmen. „Es sind hochbegabte Talente in diesem U19-Jahrgang mit denen wir unseren Weg mit einer Mischung aus Nachwuchsleuten und erfahrenen Spielern fortsetzen wollen“, so der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt. Unter den altershalber aus dem Jugendbereich ausscheidenden Kickern ist Mittelfeldmann Dennis Picknik, der bereits jetzt den Sprung in den Regionalliga-Kader von Cheftrainer Esad Kahric geschafft hat und nach dem Abgang von Gino Portella auch eine Alternative für die Innenverteidigung wäre.

Ziel ist es – nach hoffentlich erfolgreichen Klassenerhalten – auch in der nächsten Saison wieder zwei schlagkräftige Herren-Teams für die Regionalliga und die U21 in der Landesliga Südwest zusammen zusammenzustellen. Aus dem Nachwuchs rücken die Torleute Christoph Wassermann und Felix Wieder, die Stürmer Jan Büg und Emirhan Baysal sowie die Mittelfeld- und Abwehrspieler David Bitdorf, Egemen Cagil, Joel Mayr, Altin Maxhuni, Tiziano Mulas, Ertan Soysal und Kutay Yel auf.

„Wir werden auch noch das eine oder andere Talent in der Umgebung genauer beobachten“, kündigt Reinhardt an. Nach der Rückkehr der Ex-Profis Timo Gebhart und Martin Dausch sollen zudem noch zwei, drei erfahrene Akteure mit Qualität für die nächste Spielzeit verpflichtet werden. Zunächst gelte es aber mit allen Anstrengungen in der restlichen Runde die Regionalliga zu halten, um dann in einem hoffentlich normalen neuen Spieljahr mit den Abstiegsplätzen nichts mehr zu tun zu haben.