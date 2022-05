Der FC Memmingen ist aus der Regionalliga Bayern abgestiegen. Am Samstag verlor der FC Memmingen auswärts beim FC Augsburg II mit 1:3. Die Augsburger waren in der 15. Minute durch einen Elfmeter in Führung gegangen. In der 51. Minute konnte Scholz ebenfalls per Elfmeter ausgleichen. Doch die Treffer von Mbila (57. Minute) und Heiland (90+3) entschieden letztendlich das Spiel.

Durch die Niederlage fielen der FC Memmingen auf den 18. und damit drittletzten Platz ab. Zuvor hatte der Verein zehn Jahre in der Regionalliga gespielt.