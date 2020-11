Zu den drei bereits vermeldeten Covid-19-Fällen Anfang des Monats ist beim Fußball-Regionalligisten FC Memmingen noch ein weiterer Spieler hinzugekommen. „Er ist eine Woche mit Fieber flach gelegen und es ging ihm nicht gut“, teilt der sportliche Leiter Thomas Reinhardt mit. Mittlerweile sei die Krankheit abgeklungen, der betroffene Fußballer hatte jetzt ein negatives Testergebnis.

Ob die Ansteckung innerhalb der Mannschaft oder auf anderem Weg passierte, ließ sich nicht nachvollziehen. Im schulischen Umfeld des betroffenen Spielers hatte es zuvor bereits Infektionen gegeben. Deshalb war Mitte Oktober bereits das Heimspiel gegen den SV Wacker Burghausen vorsorglich vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) abgesetzt worden.

Nach der letzten Übungseinheit am Wochenende vor dem staatlich verordneten Trainings- und Spielverbot ab 2. November hatten sich zunächst drei Fußballer nach Positiv-Tests beim FCM gemeldet. Seit dem letzten Training gab es keine weiteren Begegnungen mehr. „Allen anderen Spielern geht es, soweit ich weiß, auch gut“, berichtet Reinhardt. Telefonisch und über soziale Medien wird Kontakt gehalten. Diese Woche gibt es eine Videokonferenz, in der die Vorstandschaft die Spieler und den Trainerstab des Regionalliga- und U21-Kaders über die aktuelle Lage und – soweit möglich - weitere Planungen informieren will.

Spielbetrieb bis mindestens 31. Dezember eingestellt

Wie berichtet, hat der BFV für alle Spielklassen im Landesverband die vorzeitige Winterpause ausgerufen und den Spielbetrieb mindestens bis 31. Dezember eingestellt – unabhängig davon, was nach dem November-Lockdown wieder möglich wäre. 14 der noch verbliebenen 17 bayerischen Viertliga-Clubs hatten sich für die vorzeitige Winterpause ausgesprochen, selbst wenn die Regionalliga wie beispielsweise die West-Staffel als Profiliga eingestuft würde und weiterspielen dürfte. Die SpVgg Bayreuth hatte zwar noch eine Klage gegen die BFV-Entscheidung angedroht, aber seitdem ist darüber nichts mehr zu hören. Der ebenfalls professionell aufgestellte FC Schweinfurt war bei den Befürwortern der vorgezogenen Winterpause und hat nun vorgeschlagen, nach Möglichkeit im Februar wieder zu starten - mit dem Vorrang von Punkt- statt den Ligapokalspielen. Und auch mit einer gewissen Flexibilität, dass Vereine auch später beginnen können, wenn es die Witterungs- und Platzverhältnisse es zu diesem Zeitpunkt vor Ort noch nicht zulassen. Was im Allgäu wohl wahrscheinlich so sein wird.