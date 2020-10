Weil der Spielplan es so will, tritt der FC Memmingen nur vier Tage nach dem Ligapokal-Spiel erneut gegen den TSV Rain an. Am Samstag (13 Uhr) geht es beim Gegner um wichtige Regionalliga-Punkte, denn beide Teams stecken im Abstiegskampf.

„Das wird sicher ein anderes Spiel, als am Dienstag“, geht der sportliche Leiter Thomas Reinhardt davon aus, dass beide Mannschaften nicht nur mit verändertem Personal, sondern auch mit einer etwas anderen Taktik zu Werke gehen werden.

Das 1:0 war für die Memminger der erste Pflichtspielsieg in diesem Jahr, wenngleich festgehalten werden muss, dass mit dem Ligapokal gegen Illertissen (0:4) und dem Punktspiel im März gegen den TSV Aubstadt (1:1) heuer insgesamt erst drei Begegnungen um Zählbares ausgetragen wurden.

Nach dem völligen Umbruch ist Reinhardt durchaus zufrieden, wie es bislang läuft: „Die Jungs sind willig und lernen dazu. Es ist schon ein großer Unterschied gegenüber vor fünf, sechs Wochen zu erkennen“. Gegen Rain sah der Funktionär eine stabile Abwehr und eine weitere Steigerung im Mittelfeld. Mit Tobias Schmölz und Dennis Picknik standen zwei der ganz jungen Leute erstmals in einem Pflichtspiel in der Startelf. „Individuelle Fehler der jungen Spieler werden immer wieder passieren und werden uns weiter begleiten“, ist sich Reinahrdt bewusst. Wenn davon wenige oder gar keine passieren, wie am Dienstagabend, dann ist der FC Memmingen wettbewerbsfähig.

Ex-Profi Timo Gebhart lief in seinen beiden ersten Begegnungen im FCM-Trikot zwar mit der Rückennummer zehn auf, spielte aber nicht auf der Position, die normalerweise eben dieser Nummer zugedacht ist, sondern im Sturmzentrum. „Natürlich diskutieren die Fans darüber“, weiß Reinhardt, „aber sie können sich sicher sein, dass sich unser Trainer dabei schon etwas denkt“. Auch für das erneute Aufeinandertreffen mit Rain wird sich Esad Kahric etwas einfallen lassen. Im Ligapokal-Spiel war der Gegner zuletzt mit den eigentlich gefürchteten hohen Bällen harmlos – was andererseits wieder am starken Kopfballspiel der Innenverteidiger Gino Portella und Nicolai Brugger gelegen haben könnte.

Personell fehlen weiter Matthias Moser, David Remiger und Roland Wohnlich, die diese Woche mit Lauftraining begonnen haben. Passen muss vermutlich auch Angreifer Oktay Leyla (Erkältung). Gästefans sind im Georg-Weber-Stadion in Rain zugelassen, sollten aber zeitig genug anreisen.