Durch das Pokal-Aus ist für den Fußball-Regionalligisten FC Memmingen ein Ende der englischen Wochen abzusehen. Eine weitere harte Woche steht aber noch bevor. Es geht innerhalb von acht Tagen jetzt hintereinander gegen die drei Spitzenteams und Play-Off-Teilnehmer der vergangenen Saison. Den Anfang macht am Samstag (14 Uhr) das Auswärtsspiel bei der SpVgg Bayreuth, nächsten Dienstag (19.30 Uhr) kommt der FC Schweinfurt und dann geht es nach Aschaffenburg. Personell gibt es schlechte Nachrichten: Stürmer Pascal Maier fällt aus.

Ziel: Drei-Punkte-Vorsprung vor der Gefahrenzone halten

Die Lage: Sportlich ist das verpasste Pokal-Achtelfinale durch die 3:5 Niederlage nach Elfmeterschießen bei Türkspor Augsburg zwar ärgerlich, terminlich bringt es Entlastung. So sind es insgesamt für den FCM "nur" sechs Wochen mit einer Doppelbelastung mit Spielen alle drei oder vier Tage. In der Liga gilt für die Memminger den Drei-Punkte-Vorsprung vor der Gefahrenzone zu halten oder auszubauen, was aufgrund der Aufgabe beim Tabellenzweiten Bayreuth schwer werden dürfte. Die Gastgeber können nämlich bei einem weniger ausgetragenen Spiel und einem Punkt Rückstand auf den FC Bayern München II mit voller Ausbeute gegen die Allgäuer am Samstag und eine Woche später gegen Pipinsried die Spitzenposition übernehmen. Wegen Spieler-Abstellungen zu Junioren-Länderspielen wurden nämlich die kommenden Spitzenspiele der kleinen Bayern gegen Bayreuth und Schweinfurt verlegt.

Oberfranken haben starke Neu-Verpflichtungen

Der Gegner: Wohin der Weg der SpVgg Bayreuth führen soll ist klar, nämlich in die dritte Liga. Und nachdem in dieser Spielzeit der Bayern-Meister direkt aufsteigt und die Runde gut gestartet ist, haben die Oberfranken Blut geleckt. Personell wurde nichts dem Zufall überlassen, wie allein die Verpflichtungen des Ex-Sechzigers Felix Weber (Rot-Weiß Essen) oder der anderen Zweit- und Drittliga-Erfahrenen Benedikt Kirsch (Türkgücü München) oder Daniel Steininger (FC Magdeburg) zeigen. Ein Highlight liegt bereits hinter der Mannschaft von Timo Rost. Im DFB-Pokal wurde dem Bundesligisten Arminia Bielefeld bei der 3:6 Niederlage im DFB-Pokal ein wahres Torspektakel geliefert.

Timo Gebhard bald wieder dabei

Das FCM-Personal: Im Angriff wird die Luft dünner. Pascal Maier erhielt im Pokalspiel nach Auskunft von Co-Trainer Candy Decker einen Schlag auf den Oberschenkel und musste sich umgehend einem operativen Eingriff unterziehen. Der immer stärker werdende Gökalp Kilic musste am Dienstag wegen Rückenproblemen kurzfristig passen. Routinier Martin Dausch (Hüftprellung), der ebenfalls fehlte, wäre in Bayreuth natürlich ein wichtiger Stabilisator. Einsätze für die wieder genesenen Emirhan Baysal und Roland Wohnlich kommen wohl noch zu früh. Timo Gebhart sollte am Donnerstagabend wieder einsteigen. Bis dies beim Langzeitverletzten Amer Dedic der Fall sein kann, ist noch nicht abzusehen. Der Neuzugang vom FC Augsburg stand für den FCM bislang noch gar nicht auf dem Rasen.

Tickets: Für das Dienstag-Heimspiel gegen den FC Schweinfurt sind Karten bereits im Vorverkauf im AZ-Servicecenter in Kempten, bei der Esso-Tankstelle direkt am Memminger Stadion und online über Allgäu-Ticket erhältlich. Eine Abendkasse gibt es bis auf Weiteres nicht. Die neuen Corona-Regelungen brachten zumindest für den Amateurfußball keine weiteren Verschärfungen. Impf- oder Testnachweise sind weiterhin bei Sportveranstaltungen im Freien inzidenzunabhängig nicht erforderlich.

Information: BFV.TV ist jetzt noch schneller am Ball. Schon kurz nach den Regionalliga-Spielen gibt es eine professionell produzierte Videozusammenfassung. Das komplette Fußballmagazin „Alle Spiele, alle Tore“ ist wie gewohnt mit allen Wochenend-Begegnungen am Sonntagabend unter www.bfv.tv oder dem Youtube-Kanal des Bayerischen Fußballverbandes abrufbar.