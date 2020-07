FC Memmingen löst Vertrag mit Kücük auf

Der FC Memmingen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Olcay Kücük auf dessen Wunsch hin aufgelöst. Der 26-jährige will aus familiären Gründen sportlich kürzertreten und schließt sich dem württembergischen Verbandsligisten Türkspor Neu-Ulm an. Der Ulmer bestritt 44 Regionalliga-Einsätze in Memmingen. Den nun zehn Abgängen aus dem Regionalliga-Kader stehen bislang sechs Neuzugänge gegenüber. Die Personalplanungen sind noch nicht abgeschlossen, die eine oder andere Neuverpflichtung ist noch möglich.