Im Fußball Landesliga Südwest Spiel trennten sich der FC Memmingen II und der SC Ichenhausen mit 1:2 (1:1) . Nachdem Lukas Bettrich Memmingen nach etwa einer halben Stunde in Führung gebracht hatte, konnten die Gäste aus Ichenhausen vor dem Pausenpfiff noch den Ausgleich erzielten. Nach der Pause waren die Memminger fast ständig am Drücker, konnten aber den Ball nicht im Tor der Gäste unterbringen. Anders die Gäste. Sie kamen nur noch zu einigen Entlastungsangriffen vor das Memminger Tor. Dabei konnten sie einen Fehler des Memminger Torwarts bestrafen und in der Schlussminute das Siegtor erzielen.