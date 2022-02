Der FC Memmingen musste in den ersten Minuten, bis zur 13. Minute, drei Gegentreffer hinnehmen. Erst in der 29. Minute hatten sich die Memminger auf den Gegner eingestellt und erzielten durch Altin Maxhuni den ersten Treffer. Vor der Halbzeitpause konnte Thilo Wilke den Anschlusstreffer zum 2:3 beisteuern. Chancen hatte es genug gegeben, aber das Glück war auf der gegnerischen Seite beim Torwart und der Abwehr. Nach der Pause wurden die Memminger durch ein Tor von Emirhan Baysal in der 64. Minute belohnt. Aber dabei blieb es bis zum Ende.