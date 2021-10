Die Mannschaft des FC Memmingen II musste im Derby gegen den FV Illertissen II den Gästen die Punkte überlassen. Die Illertissener Mannschaft bekam bei ihrem ersten Angriff bereits einen Elfmeter zugesprochen, den Markus Smarzoch gegen Memmingens Torwart Felix Wieder sicher verwandelte. in der 13. Minute konnte Tobias Schmölz das Eigentor zur 0:2 Halbzeitführung der Gäste nicht verhindern, denn er bekam bei einer Abwehr von Torwart Felix Wieder Memmingen den Ball ans Knie und von dort sprang der Ball ins eigene Tor - Halbzeitstand: 0:2.

Hoffnung für Memmingen kam nach der Teepause für die Maustädter auf. Kurz nach Wiederbeginn konnte Orkun Sarici mit einem Kopfballheber in den linken Torwinkel den Gästekeeper Christian Hafner bezwingen. Danach drängten die Memminger auf den Ausgleich, der aber nicht kam. Die Gäste waren eine Viertelstunde vor Ende der Begegnung durch Robin Glöckle erfolgreich und stellten den alten Abstand wieder her. Der FCM versuchte alles, was möglich war. So kam sogar Felix Wieder, Memmingens Torwart, bei einem Eckball mit vor das Gästetor, was allerdings nach hinten losging. Der FV Illertissen fing den Eckball ab und sie konnten den Ball in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Deniz Erten ins leere Tor zum Endstand von 1:4 vollstrecken.