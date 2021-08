Die U21-Fußballer des FC Memmingen haben dem Landesliga-Tabellenführer TSV Gilching/Argelsried ein verdientes 2:2 (1:1) Unentschieden abgetrotzt, lagen gegen den Favoriten sogar zweimal in Führung.

Der FCM II kam besser in die Partie und ging nach einer guten Viertelstunde durch Qazim Prushi in Führung. Auch danach hatten die Hausherren mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten. Prushi verpasste nach schönem Zuspiel von Holzapfel Mitte der ersten Hälfte das mögliche 2:0. Wie es effektiver geht, zeigten die Gäste: Beinahe aus dem Nichts kamen die Oberbayern kurz vor der Pause durch Maximilian Süli zum eher schmeichelhaften Ausgleich.

Die zweite Hälfte war dann durch strömenden Regen und einem ziemlich zerfahrenen Spiel auf beiden Seiten geprägt. Dennoch gingen die Memminger Youngsters wieder in Führung. Erneut stand Prushi goldrichtig. Aber Gilching war nun besser im Spiel und forderte das junge FCM-Team. Arya Jahangiri nutzte seine Möglichkeit zum Ausgleich. Weil Memmingens Arjon Kryeziu bei einer weiteren Möglichkeit den Ball nicht im Tor unterbrachte, blieb es beim "insgesamt gerechten 2:2", so U21-Co-Trainer Oli Greiner, der den urlaubsbedingt fehlenden Serdar Kul vertrat. Greiner war dennoch mit dem Auftritt der Mannschaft: "Insbesondere in der ersten Hälfte haben wir gut gespielt, wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben".

FC Memmingen U21: Wieder – Bettrich (65. Soysal), Holzapfel, Boyer, Schmölz, Brüderlin, Mulas, Kryeziu, Fetic (70. Sarici), Prushi (86. Yel), Youssef (86. Trifinopoulos).

TSV Gilching/Argelsried: Ruml – Süli, Ersoy, Rodenwald, Häusler, Fauth (65. Kraus), Mehr (82. Strauß), Freinecker (83. Birkner), Schnöller, Engelhardt, Diker (65. Huber).

Tore: 1:0 (16.) Prushi, 1:1 (44.) Süli, 2:1 (51.) Prushi, 2:2 (66.). - Schiedsrichter: Möller (Sillenbuch). – Gelbe Karten: Brüderlin, Soysal, Kryeziu / Süli, Freinecker, Huber. – Zuschauer: 40.