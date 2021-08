Im Wiederholungsspiel der Fußball Landesliga Südwest zwischen dem FC Memmingen II und dem VfB Durach am Dienstagabend holte sich der FC Memmingen drei Punkte durch ein herrliches Kopfballtor von Christos Trifinopoulos in der 27. Minute. Er konnte die Flanke von Lukas Bettrich vom Elfmeterpunkt ins lange Toreck über den ausgezeichneten Gästetorwart hinweg zum 1:0 Siegtreffer im Netz versenken. Das Spiel war in großen Teilen ausgeglichen, gegen Ende wurde es noch einmal hektisch. Doch die Maustädter verstanden es diesmal, die Punkte nicht mehr zu verlieren. Der Sieg war glücklich aber trotzdem verdient.