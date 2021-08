In der Freitag-Abend-Begegnung der Regionalliga Bayern zwischen dem FC Memmingen und FV Illertissen gab es keinen Sieger. Die Memminger begannen zunächst stark und setzten die Illertisser unter Druck. In der 21. Min. war es Roland Wohnlich der dem Gästetorwart Felix Thiel keine Chance ließ und knapp 10 Minuten später erhöhte Emirhan Baysal mit einem gezielten Schuss zur 2:0 Halbzeitführung.

Zweite Halbzeit starke Gäste



Nach der Pause gaben die Memminger das Spiel völlig aus der Hand und der FV Illertissen gab den Ton an. Die Heimmannschaft kam nur noch sporatisch vor das Tor der Gäste. In der 52. Min gab es den Anschußtreffer von Semir Telalovic für den FV Illertissen. Von da an spielte die Angst den Sieg zu verspielen mit. Und so geschah es dann auch in der letzten Minute, der Ausgleich zum 2:2 mit dem zur Halbzeit niemand rechnen konnte.