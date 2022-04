Fabian Lutz kehrt im Sommer zum Fußball-Regionalligisten FC Memmingen zurück. Der 26-jährige ist aktuell Kapitän beim Bayernligisten TSV Landsberg. Der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt sagt über die Verpflichtung für die Saison 2022/23: „Wir holen ihn als Leistungsträger und Führungsspieler zurück“.

Erster Neuzugang für nächste Spielzeit



Der Linksverteidiger hatte mehrere Angebote und ist der ersten Neuzugang für die nächste Spielzeit. Landsberg hätte ihn auch gerne gehalten. Lutz schaffte aus dem FCM-Nachwuchs den Sprung in die Regionalliga und absolvierte hier bis August 2019 bereits 93 Einsätze für die Memminger. Anschließend ging zum Studium in die USA. An der Universität von Burham im Bundesstaat New Hamphire hatte er ein Stipendium bekommen. Für das Uni-Team „UNH Wildcats“ lief er in der höchsten US-College-Liga auf. Corona-bedingt kehrte er im Frühjahr 202 aber vorzeitig nach Deutschland zurück und schloss sich Landsberg an.

Lutz füllt "Lücke"



Reinhardt sieht den Rückkehrer auch als wichtiges Glied für eine gesunde Altersstruktur des Kaders: „Wir haben erfahrene Spieler um die 30, viele junge Talente und eine Lücke mit Leuten Mitte zwanzig“.