Dank zweier Treffer von Musa Youssef bleibt der FC Memmingen in der Landesliga Südwest im Rennen um den Klassenerhalt. Der 2:1 (0:0) Auswärtssieg beim TuS Geretsried war angesichts der Chancen hochverdient, auch wenn kurz nach der Halbzeitpause zunächst ein fragwürdiger Elfmeter zur Führung herhalten musste.

Youssef verwandelt Elfmeter

Die Hausherren protestierten heftig als Dennis Picknik im Strafraum fiel und Schiedsrichter Wenzlik auf den Punkt zeigte. Youssef ließ sich die Möglichkeit nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher (50. Minute). Geretsried antwortete zunächst fast postwendend und glich nach einem Konter durch Ivkonic aus (53.)

Bis zum Schluss spannende Partie

Nach einer Stunde vergab Picknik freistehend eine dicke Möglichkeit. In der 77. Minute legte Youssef, längst überfällig, mit einem abgefälschten 20-Meter-Schuss erneut vor. Lukas Bettrich hatte in der 81. Minute die Entscheidung auf dem Fuß, vergab aber. So blieb es bis zum Schluss bei einer spannenden Partie, in der die Memminger schon in der ersten Hälfte durch Michael Singer, den agilen Youssef und Christos Trifinopoulus ein deutliches Chancenplus hatten. „Wir konnten dem Gegner unser System aufdrücken. Dennis Picknik war wieder entscheidend, er hat den Elfer rausgeholt“, lobte FCM-Trainer Besim Miroci seine junge Truppe, die erneut alles in die Waagschale geworfen hat, um die Liga zu halten, „es ist und bleibt ein harter Kampf und wir müssen weiter gewinnen“.