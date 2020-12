Auch die Regionalliga- und U21-Fußballer des FC Memmingen stellen sich in den Dienst der guten Sache. Die Einnahmen der Mannschaftskasse, die normalerweise in die Mitfinanzierung von Teamfeiern oder die Saisonabschlussfahrt fließen, werden gespendet. Die Trainer und die sportlichen Verantwortlichen haben ebenso einen Beitrag geleistet. Wie Jakob „Jacky“ Gräser (links im Bild) aus dem Mannschaftsrat und Kapitän Timo Gebhart (rechts im Bild mit seiner Tochter) mitteilen, gehen so insgesamt 2.600 Euro an soziale Zwecke.

1.300 Euro für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach



Einen Spendenscheck in Höhe von 1.300 Euro erhält das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Ebenfalls mit 1.300 Euro werden die Kinder von Silke Kraus aus Illertissen (Bildmitte) unterstützt, die Geld für die Krebstherapie ihrer Mutter sammeln.

Auch die U12-Junioren des FC Memmingen haben eine Benefizaktion gestartet. Noch bis 10. Januar wird ebenfalls für das Kinderhospiz gesammelt. Mit Spenden für jeden gelaufenen Kilometer im Corona-bedingten Heimtrainer der Jugendlichen soll ebenfalls noch ein schöner Betrag zusammenkommen.

Der Fußballclub hatte zudem bereits kulturelle Einrichtungen in Memmingen unterstützt. Aus Mitteln der ausgefallenen Weihnachtsfeier gingen jeweils 1.000 Euro an das Marionettentheater, das Kaminwerk und das Parterretheater im Künerhaus (PiK). Für gute Zwecke kamen in der Vorweihnachtszeit damit bislang schon insgesamt 5.600 Euro zusammen.