In der Frauen-Eishockeyliga (DFEL) hat der ECDC Memmingen am Wochenende gegen die Mad Dogs Mannheim gespielt. Am Samstag konnten die Indians einen knappen Sieg mit 2:1 erringen. Am Sonntag konnten dann die Mannheimerinnen das Spiel mit 3:2 knapp für sich entscheiden.