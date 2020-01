Ein Mann mit Zweit- und Drittliga-Erfahrung soll dem FC Memmingen im Regionalliga-Abstiegskampf helfen: Der Verteidiger Vladimir Rankovic hat im Probetraining überzeugt und wurde verpflichtet, ein längeres Engangement ist nicht ausgeschlossen.

Der 26-jährige wurde beim FC Bayern ausgebildet und feierte 2014 mit den Münchnern die Regionalliga-Meisterschaft, scheiterte damals anschließend knapp in den Relegationsspielen gegen Fortuna Köln am Drittliga-Aufstieg. Unter Pep Guardiola gehörte zumindest in der Vorbereitung zum Profikader. Zwei Jahre stand er bei Hannover 96 unter Vertrag, wurde während dieser Zeit für ein halbes Jahr an den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue ausliehen. Zuletzt spielte er in der Saison 2018/19 für Hansa Rostock. Rankovic bestritt bislang elf Spiele in der 2. Bundesliga, lief 40 Mal in der 3. Liga auf und kommt auf 110 Regionalliga-Einsätze. Insgesamt 18 Mal wurde er von der U17 bis zur U20 in die Junioren-Nationalmannschaften des DFB berufen. Aus familiären Gründen zieht es den Münchner zurück in den Süden.

„Man sieht, dass er ein guter Kicker ist“, hofft der sportliche Leiter Thomas Reinhardt, dass der Neuzugang dem FCM weiterhelfen kann, „allerdings hat er Trainingsrückstand und muss noch aufholen“. Weitere Spieler befinden sich in diesen Tagen im Probetraining bei Cheftrainer Esad Kahric. Wenn es klappt, ist bis zur Schließung des Winter-Wechselfensters am 31. Januar nicht nur eine weitere Verpflichtung möglich. Die Suche nach einem weiteren Torhüter gestaltet sich laut Reinhardt aber weiterhin eher schwierig.

Wieder voll ins Training eingestiegen sind die in der Vorrunde Langzeit-Verletzten Fatjon Celani, Mario Jokic und Can Karatas. Auch auf den Rückkehrern ruhen große Hoffnungen. Dagegen haben Marco Boyer und Fadhel Morou den Verein verlassen und befinden sich auf Vereinssuche. Auch in Sachen Abgänge wird sich bis Transferschluss vermutlich noch weiteres tun, heißt es aus der sportlichen Leitung.