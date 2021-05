Der ECDC Memmingen hat beide Torhüter-Positionen für die kommende Saison besetzt. Mit Marco Eisenhut sichern sich die Indians die Dienste eines starken und gleichzeitig relativ jungen Goalies. Routinier Joey Vollmer, der noch einen gültigen Vertrag besitzt, wird die zweite Stelle im Kader einnehmen.

Eisenhut kommt von den Straubing Tigers

Der 26 Jahre alte Marco Eisenhut soll die neue Nummer 1 bei den Indians werden. Der gebürtige Deggendorfer kommt von den Straubing Tigers (DEL) an den Memminger Hühnerberg und soll ein starker Rückhalt im Tor des ECDC sein. Ausgebildet in Deggendorf und Landshut war Eisenhut bereits früh höherklassig aktiv. In Ingolstadt sammelte er über mehrere Spielzeiten Erfahrungen in der ersten Liga und war gleichzeitig auch in der DEL2 für verschiedene Förderlizenzpartner aktiv. Es folgte 2016 der Wechsel nach Dresden (DEL2), wo er für rund drei Spielzeiten die Nummer 1 im Tor der Eislöwen war. Im vergangenen Jahr war der Linksfänger zuerst ohne Club und wurde erst während der Saison ein Teil des Torhüter-Trios in Straubing. Hier kam er aber nicht mehr zum Einsatz und war daher zur kommenden Spielzeit auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Die Indians sicherten sich schon frühzeitig die Dienste des 1,78m großen Torwarts, der in der Oberliga einen neuen Anlauf nehmen will. soll. „Für Marco ist es sehr wichtig regelmäßig zu spielen, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Wir sind uns sicher, dass wir mit ihm einen sehr starken Torhüter bekommen“, zeigt sich Sven Müller erfreut.

ECDC setzt weiter auf Vollmer

Unterstützt wird Eisenhut in der kommenden Eiszeit von Routinier Joey Vollmer, der noch ein gültiges Arbeitspapier besitzt und damit in seine wohl letzte Runde mit den Indians geht. Der mittlerweile 41-jährige Schlussmann ist bereits seit fünf Jahren elementarer Bestandteil des ECDC und ein Garant für die Erfolge der letzten Zeit. Vollmer, der 2020 noch zum besten Torhüter der Liga gewählt wurde, zeigte auch in den diesjährigen Playoffs seine ganze Klasse, als er die Angreifer des Hauptrundenmeisters aus Regensburg reihenweise an den Rand der Verzweiflung brachte.

Weitere Abgänge bei Oberligisten

Drei weitere Abgänge hat der ECDC Memmingen in der Kaderplanung für die kommende Saison zu verzeichnen. Torwart Lukas Steinhauer, Verteidiger Nikolaus Meier und Angreifer Jannik Herm werden in Zukunft nicht mehr am Hühnerberg auflaufen.

Goalie Steinhauer verlässt Indians

Torhüter Lukas Steinhauer kam vor der Saison aus Rosenheim zu den Indians und absolvierte insgesamt mehr als 20 Spiele für die Rot-Weißen. Der 28 Jahre alte Schlussmann stand in der Hauptrunde, von seiner Verletzungspause abgesehen, sehr regelmäßig zwischen den Pfosten der Indians und machte seine Sache mehr als ordentlich. In der Endphase der Saison musste er dann aber Routinier Joey Vollmer den Vortritt lassen. Die Indians werden sich auf dieser Position verändern und wünschen dem gebürtigen Rosenheimer alles Gute für seinen weiteren Werdegang.

Meier verlässt ECDC Memmingen ebenfalls

Verteidiger Nikolaus „Niki“ Meier lief seit 2019 am Hühnerberg auf und war in den letzten beiden Jahre ein wichtiger Bestandteil der Memminger Hintermannschaft. Als kompromissloser und defensiv zuverlässiger Spieler war Meier fast durchgehend im ersten Verteidigungspaar eingesetzt. Seine Stärken im Zweikampf und sein robustes Auftreten sorgten dafür, dass der gebürtige Schongauer mehr als 200 Strafminuten während seiner Zeit in Memmingen ansammelte, was ihn einmal auch zum Strafbankkönig der gesamten Liga machte. In einem Gespräch nach der Saison kamen beide Parteien zur Entscheidung sich verändern zu wollen und den Vertrag nicht zu verlängern. Die Indians wünschen Niki Meier hierbei alles Gute.

Nach 50 Spielen auch für Stürmer Herm Schluss

Ein weiterer Abgang der Indianer ist Stürmer Jannik Herm. Der großgewachsene Angreifer kam 2020 aus Freiburg nach Memmingen und beeindruckte vor allem mit seinem kämpferischen Auftreten. Herm war fester Bestandteil der zweiten Reihe und kam auch in den Special-Teams zum Einsatz. Am Ende gelangen ihm 34 Punkte in 43 Spielen. Trotz einer Steigerung zum Ende der Saison, sahen die Verantwortlichen des ECDC auf dieser Position eines Leistungsträgers die Möglichkeit zur Verbesserung, weshalb nun eine Veränderung herbeigeführt wird. Die Indians bedanken sich bei Jannik Herm für den großen Einsatz in seinen gut 50 Partien im Memminger Trikot.