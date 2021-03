Die ECDC Memminger Indians haben ihr letztes Hauptrundenspiel der DEB-Oberliga gegen die EV Lindau Islanders mit 0:2 verloren. In der achten Minute des ersten Drittels brachte Florian Lösch die Islanders mit 0:1 in Führung. Nach einem Torhüter Wechsel der Maustädter, Jochen Vollmer machte für Lukas Steinhauer das Tor frei, in der zehnten Minute gelang Florian Lösch der Doppelschlag zum 0:2 in der 24. Minute im zweiten Abschnitt.

Den Memminger Indians gelang trotz größtem Einsatz kein Treffer im weiteren Spielverlauf. Sie hatten einfach kein Glück mit ihren Schüssen und es war so ein Tag an dem man spielen und kämpfen kann und kein Treffer zustande kommt.