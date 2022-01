Am Mittwochabend fand in der Memminger Eissporthalle das DEB Oberliga Süd Eishockey Spiel zwischen den ECDC Memmingen Indians und dem EV Füssen statt. Die Füssener kamen dabei ganz schön unter die Räder und verloren 8:2 - wobei die Gäste sich bei ihrem Goalie bedanken müssen, dass es nicht zweistellig wurde. Bei den Indians konnte sich Jaroslav Hafenrichter dreimal in die Torschützenliste eintragen, Petr Pohl gelang dies zweimal. Er schoss das erste und das achte Tor. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Im Tor der Indians stand wieder Jochen Vollmer, der alles was zu halten war, auch abwehren konnte. Man darf schon auf das Spiel am Freitag gegen Deggendorf gespannt sein, wenn sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüberstehen.