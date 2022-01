DEB Oberliga Süd: Am Freitagabend hat der ECDC Memmingen zuhause in der Eissporthalle am Hühnerberg den Deggendorfer SC mit 4:2 besiegt. Im ersten Drittel tasteten sich die Mannschaften zunächst ab, was zu einem Abwehrbetonten Spiel führte. Torlos ging es daher in die erste Drittelpause.

Im zweiten Abschnitt eröffnete dann Jaroslav Hafenrichter mit zwei Toren in der 25. und 31. Minute den Torreigen für die Memminger. Max Lukes setzte noch einen Treffer drauf, bevor Sekunden vor dem Drittelende René Röthke der Anschlusstreffer gelang. Somit stand es nach dem zweiten Drittel 3:1 für Memmingen.



Im letzten Abschnitt wurde es dann noch einmal spannend. In der 55. Minute traf Mark Heatley für die Deggendorfer. Schließlich machte dann Matej Pohl den Deckel drauf, als er in der letzten Minute ins leere Tor zum 4:2 Endstand traf. Spieler des Abends wurden bei den Gästen aus Deggendorf der Goalie Timo Pielmeir und auf Seiten der Indians wurde Christopher Kasten ausgezeichnet.