Am Freitagabend fand in der Memminger Eissporthalle am Hühnerberg die Eishockey DEB Oberliga Begegnung ECDC Memmingen Indians - Höchstadter EC statt. Die Indians setzten sich klar mit 5:2 Toren durch. Die Gäste gingen zwar mit 1:0 in der 5. Minute durch Martin Kokes in Führung. Die Memminger konnten bereits in der 10. Minute den Ausgleich durch Donat Peter erzielen. Somit ging man mit 1:1 in die 1. Drittelpause. Im 2. Abschnitt gingen nun die Maustädter durch Max Lukes mit 2:1 in Führung, die hielt aber nur 2 Minuten. Es folgte der Ausgleich durch Michail Guft-Sokiulov von den Gästen. Im letzten Drittel wurden die Indians von ihren Fans angefeuert und so dauerte es nur eine Minute, bis die Memminger durch Matej Pekr in Führung lagen. Pekr, mit einem weiteren Tor in der 50. und Daniel Huhn in der 53. Minute, brachten den Sieg mit 5:2 souverän nach Hause.