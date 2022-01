Der ECDC Memmingen hat wieder einmal bewiesen: "Wo ein Wille da auch ein Weg". Am Freitagabend traten die Indians mit einer ersatzgeschwächte Mannschaft (Corona hat wieder einmal zugeschlagen ) gegen den EC Peiting an.

Im 1. Drittel legten die Memminger gleich richtig los und setzten die Gäste ständig unter Druck. In der 6. Min war es dann soweit, Jaroslav Hafenrichter brachte die Maustädter mit 1:0 in Führung. Erst in der 19. Min. gelang dem EC Peiting der Ausgleich durch Simon Maier. Dieser Spielstand hatte bis zum Abschlussdrittel Bestand.

Mastej Pekr brachte die Indians dann auf die Siegerstraße. in der 48. Min traf Pekr auf 2:1. Kurz darauf erzielte Donat Peter auf 3:1 (55. Spielminute). Doch dann wurden die Gäste wach und erzielten nur eine Minute später den Anschlusstreffer zum 2:3. Die Erlösung brachte dann Pekr mit seinem zweiten Treffer des Abends. In der letzten Spielminute traf er zum Endergebnis von 4:2.