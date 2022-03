Am Samstag haben die ECDC Memmingen Indians gegen die Mad Dogs Mannheim im Halbfinale der DFEL-Play-Offs zuhause 3:2 n. P. gewonnen. Das Spiel am Sonntag verlor der ECDC Memmingen dagegen mit 2:3 n. V. Damit steht es 1:1 im Modus "Best-of-five". Am kommenden Wochenende findet Spiel drei und vier in Mannheim statt. Anspiel am Samstag ist um 19.45 Uhr, am Sonntag um 12.30 Uhr.