Von Beginn an ließen die Indians keinen Zweifel am Sieger und schlugen den HC Landsberg mit 5:1. Die Memminger bauten damit ihr Punktekonto weiter aus und bestätigten ihren aktuellen Aufwärtstrend. Am Sonntag kommt der Höchstadter EC zum Heimspiel an den Hühnerberg (18 Uhr).

Memmingen schon nach fünf Minuten in Führung

Mit der gleichen Aufstellung wie gegen Selb war das Ziel klar. Gegen den Derbygegner aus Landsberg sollte ein Sieg her, auch wenn man sich auf eine unangenehme Aufgabe einstellte. Doch Memmingen startete furios in die Begegnung, setze Landsberg stark unter Druck und kam in der 5. Minute bereits zur Führung. Pascal Dopatka stocherte den Puck über die Linie. Im weiteren Verlauf dominierten die Indianer das Geschehen, spielten schnell und störten den HCL schon früh in der neutralen Zone, weitere Treffer waren vorerst aber Mangelware.

ECDC verschafft sich komfortablen Vorsprung

Doch Tore fielen erst wieder im zweiten Drittel, denn die Indians drängten den Riverkings ihr Spiel weiterhin auf. Jonas Wolter stand völlig frei vor dem HCL-Gehäuse und lochte zum 2:0 ein. Kurze Zeit später setzten die Maustädter noch einen drauf. In Überzahl feuerte Linus Svedl und die Scheibe mit einem Schlagschuss unhaltbar in den Winkel. Dieser komfortable Vorsprung beflügelte den ECDC und die zurückgekehrte Leichtigkeit machte sich im Spiel der Indianer bemerkbar. In der 34.Minute erhöhte Paul Fabian nach einem tollen Spielzug noch auf 4:0. Mit diesem Zwischenstand ging es dann zum letzten Pausentee des Abends.

Souveräner Sieg der Memminger

Das Schlussdrittel verlief auf Seiten der Indians dann weniger fulminant. Das Team von Sergej Waßmiller kontrollierte das Geschehen weiterhin, trat wie schon gegen Selb sehr kompakt und konzentriert auf und ließ kaum etwas zu. Die Lechstädter kamen in Person von Patrik Rypar zwar noch zum 1:4 kurz vor Ende der Partie, doch Memmingen legte durch Donat Peter prompt den 5:1 Endstand nach. Die Indianer feierten damit einen nie gefährdeten Sieg in der Ferne und konnten drei wichtige Zähler aus dem Derby mitnehmen.

Am Sonntag folgt das nächste Duell gegen den direkten Konkurrenten aus Höchstadt. Die Alligators befinden sich momentan auf Playoff-Kurs, umso wichtiger wäre der Sieg gegen den Erzrivalen aus dem Aischgrund. Spielbeginn am Hühnerberg ist um 18:00.