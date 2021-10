Der ECDC Memmingen startet am Sonntagabend auch zuhause in die neue Spielzeit der Oberliga-Süd. Gegen den SC Riessersee wollen die Rot-Weißen ab 18 Uhr den ersten Heimerfolg einfahren. Tickets für das Spiel sind bereits erhältlich, für die Partie gelten die Regeln des "3G-Plus"-Konzepts.

Einlass nur mit "3G-Plus"

Gegen den mehrfachen Deutschen Meister von der Zugspitze gehen die Indians nach gefühlt endloser Zeit endlich wieder mit Zuschauern in ein Punktspiel am Hühnerberg. Nach Anpassungen gilt für die Heimspiele des ECDC ab sofort die Vorgaben von "3G-Plus". Das bedeutet, dass alle Zuschauer geimpft, genesen oder getestet sein müssen. Als Testnachweis muss zwingend ein negativer PCR-Test vorgezeigt werden, diese können im Voraus kostenlos gemacht werden. Auch eine Abendkasse wird am Spieltag geöffnet, die Verantwortlichen appellieren aber an alle Zuschauer sich bereits im Voraus Karten online zu kaufen, um lange Schlangen zu vermeiden.

SC Reissersee will in die Spitzengruppe

Die Gäste aus Oberbayern kommen mit Trainer Pat Cortina an den Hühnerberg. Der ehemalige Coach der Deutschen Nationalmannschaft war noch im letzten Jahr bei Vizemeister Wolfsburg an der Bande gestanden und soll in dieser Saison den SCR in die Spitzengruppe führen. Mithelfen sollen dabei die Neuzugänge Felix Linden (Selb) oder Michael Knaub (Heilbronn) sowie die etablierten Kräfte wie Florian Vollmer und Kontingentspieler Robin Soudek. Zu rechnen ist außerdem mit einigen Förderlizenzspielern von Red Bull München, die erneut viele talentierte Akteure für die Garmischer lizensiert haben.

Neu formierte Offensive soll für Druck sorgen

Beim ECDC soll vor allem die neuformierte Offensive um Jaro Hafenrichter und Petr Pohl für ordentlich Druck sorgen und die zurückgekehrten Zuschauer und Fans im Stadion mitreißen. Möglicherweise wird Marc Hofmann krankheitsbedingt aussetzen müssen, dafür kommt Neuzugang Sergei Topol zu seinem Heimdebüt für die Indianer. Trainer Sergej Waßmiller kann, nach dem Ausfall von Philipp de Paly, am Wochenende auf Eric Bergen zurückgreifen, der von den Ravensburg Towerstars mit einer Förderlizenz ausgestattet wurde.

Livestream verfügbar

Das Spiel am Sonntagabend beginnt um 18 Uhr am Hühnerberg. Karten sind bereits online verfügbar, auch an der Abendkasse werden noch Tickets verfügbar sein. Die geltenden Vorschriften sind dabei jederzeit einzuhalten, Nachweise müssen unaufgefordert vorgezeigt werden. Auch ein Livestream des Spiels wird via SpradeTV angeboten.