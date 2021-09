Am Freitag Abend hat der FC Memmingen sein Regionalliga Bayern Heimspiel in der Regionalliga Bayern gegen den TSV Buchbach mit 0:1 (0:1) verloren. Chancen zum Ausgleich gab es genug, konnten aber nicht verwandelt werden. Auch mit einem Elfmeter in der 2. Halbzeit hatten die Maustädter kein Glück, der Gästetorwart Daniel Maus lenkte den Strafstoß zur Ecke.