Der FC Memmingen trauert um Urgestein Dieter Degenhart

Der Fußball-Club Memmingen trauert um Dieter Degenhart, der am Dienstag im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Mehr als sechs Jahrzehnte engagierte er sich mit Herzblut in zahlreichen Funktionen, ob als Trainer, Jugendleiter, in den verschiedenen Ausschüssen bis hin zum langjährigen Vorsitzenden. Es gibt nahezu keine Funktion, die er im Verein nicht ausgeübt hat. Die Liste der Ämter ist lang. "Ich bin halt immer eingesprungen, wenn man mich gebraucht hat", sagte der 'Cheeef', wie ihn alle nannten, einmal dazu.

"Dieter hat den FCM gelebt, wie kaum ein anderer", würdigt FCM-Präsident Armin Buchmann als sein Nachfolger die Verdienste des Verstorbenen. Degenhart war auch ihm selbst immer wieder wertvoller Ratgeber.

Dieter Degenhart ist ein echtes FCM-Urgestein, war auch ein wandelndes Vereinsarchiv. Es gab kaum ein Ereignis, dass er nicht im Kopf hatte. "Er hat selbst nachhaltige Spuren hinterlassen und ist ein Teil in unserer Vereinsgeschichte", so Buchmann der im Degenharts Frau und Familie in einem Kondolenzschreiben die Anteilnahme des gesamten Clubs ausspricht, "wir sind dankbar für alles, was Dieter in seinem Leben nicht nur für unseren Verein geleistet hat. Für seinen FCM war er immer da, in guten und in schlechten Zeiten."

Die Regionalliga-Mannschaft wird im Heimspiel am Samstag gegen den TSV Rain mit Trauerflor auflaufen. Vor dem Anpfiff wird mit einer Gedenkminute an das bemerkenswerte Wirken von Dieter Degenhart erinnert. Die Beisetzung wird auf seinen Wunsch hin im engsten Familienkreis stattfinden.