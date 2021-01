Gegen den Tabellenletzten der Oberliga-Süd müssen für den ECDC Memmingen drei Punkte her. Am Sonntagabend um 17 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen mit dem HC Landsberg. Die Partie am Hühnerberg wird live auf SpradeTV übertragen.

Es geht eng zu in der Eishockey-Oberliga. Der Kampf um die Playoffs ist in vollem Gange und wird wohl bis zum Schluss äußerst knapp und spannend sein. Laut Punkteschnitt stehen die Indians im Moment auf Rang 10 der Tabelle, der letzte Platz der noch zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigt. Um diesen mindestens zu halten müssen dringend Punkte her. Vor allem gegen Teams, die nicht zur Spitzengruppe gehören tun sich die Maustädter in dieser Spielzeit aber ziemlich schwer. So wird mit Spannung zu erwarten sein, wie sich das Team von Sergej Waßmiller gegen das Schlusslicht aus Landsberg präsentiert.

Der HCL kommt mit nur vier Punkten an den Hühnerberg, lediglich ein Sieg gelang den Riverkings bislang in ihrer Premieren-Saison in der dritten Liga. Auch gegen die Indians gab es schon zwei Niederlagen für das Team von Trainer Carciola, das nach dem Aufstieg nur geringfügig verändert wurde. Die beiden Kontingentspieler Hayden Trupp und Marek Charvat sollen das Team anführen, was ihnen bislang nicht immer gelang. Die langjährigen Landsberger Dennis Sturm, Michael Fischer und Mika Reuter sind die weiteren Akteure, welche in der internen Scorerwertung oben zu finden sind. Auch einige Spieler mit Memminger Vergangenheit finden sich im Kader des HCL. So kamen Maximilian Welz und Philipp Keil erst vor dieser Spielzeit zu den Oberbayern, auch Torhüter Güßbacher stand bereits für die Indians auf dem Eis. Vor allem bei den Special-Teams, also in Über- und Unterzahl waren die Gäste bislang verwundbar, was die Indians versuchen sollten auszunutzen.

Bei den Memmingern stellen sich vor dem Spiel einige Fragezeichen. Vor allem die Spielfähigkeit einiger Leistungsträger erweist sich vor dem Wochenende als höchst unsicher. Ob diese, gerade nach dem schweren Spiel in Regensburg am Freitag, fit genug sind um gegen den HCL aufzulaufen, wird sich wohl erst am Spieltag entscheiden. Zum sicher ausfallenden Joey Vollmer dürfte sich aber auf jeden Fall Sven Schirrmacher gesellen, der sich am Donnerstag krankheitsbedingt abmelden musste.

Das Spiel gegen den HC Landsberg beginnt am Sonntag bereits um 17 Uhr. Vor kurzem haben sich alle Vertreter der Oberligisten auf diese einheitliche Zeit geeinigt, welche fortan ligaweit am Sonntag als Startbully angesetzt wurde. Die Partie wird wie gewohnt live auf SpradeTV übertragen und ist bereits zur Buchung freigeschalten.