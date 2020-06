Mit dem 20 Jahre alten Leon Kittel kommt ein weiterer vielversprechender Defensiv-Akteur zum ECDC Memmingen. Der Verteidiger wechselt vom ESV Kaufbeuren zu den Indians, für die er in der abgelaufenen Saison bereits sechs Spiele mit Förderlizenz bestritt.

Die Abwehr des ECDC Memmingen füllt sich weiter. Nach den Verpflichtungen von Philipp de Paly, Christopher Kasten und Linus Svedlund, kommt nun mit Leon Kittel ein junger, aufstrebender Verteidiger zum Team hinzu. Kittel stammt aus der Jugend des ESV Kaufbeuren, für die er in allen Nachwuchsteams auflief. In den letzten Jahren war er Leistungsträger im DNL-Team der Wertachstädter, weshalb er vor der letzten Spielzeit mit einem Vertrag für den DEL2-Kader ausgestattet wurde, wo er seine erste Profi-Saison absolvierte. Hier sammelte er wertvolle Spielzeit und wurde außerdem sechs Mal bei den Indians als Förderlizenzspieler eingesetzt, so dass er insgesamt auf rund 50 Einsätze in der abgelaufenen Saison zurückblicken kann.

Der 20 Jahre alte Linksschütze gilt als großes Talent, das noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und über einen sehr harten Schlagschuss verfügt. Die nötige Spielpraxis, um den nächsten Schritt zu gehen, wird Kittel in der nächsten Saison am Hühnerberg bekommen. „Leon ist ein wirklich interessanter Spieler für uns. Bei den Einsätzen in Memmingen hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen, so dass wir bereits früh in Gesprächen waren“, ergänzt Sven Müller. „Er wird bei uns die Möglichkeit erhalten, sein Potenzial weiter auszuschöpfen und unsere Abwehr damit definitiv aufwerten.“ Leon Kittel wird mit der Nummer 3 am Hühnerberg auflaufen.