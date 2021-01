In diesem DEB-Oberligaspiel ECDC Memmingen Indians - Höchstadter EC bekamen die Indians einen Dämpfer mit dieser 4:7 Niederlage am Sonntag Abend. Die Maustädter starteten furios ins 1. Drittel . In der 2. Minute gelang Donat Peter die 1:0 Führung und Christopher Kasten erhöhte in der 7, Min. auf 2:0. Die Höchstadter kamen jedoch in der 18, Min. zum Anschlusstreffer, es stand 2:1 nach dem 1. Abschnitt.

Nach der Teepause fanden die Gäste besser ins Spiel und konnten die Führung der Memminger jeweils ausgleichen. In der 26. Min durch Penalty zum 2:2, die Indians gingen aber nach 1 Min. durch Jannik Herm wieder in Führung diese hielt bis zur 30. Min. Memmingen ging dann durch Philipp De Paly wieder mit 4:3 in Führung. Die Oberfranken konterten aber und so ging es mit 4:4 in die 2. Pause.

Die Indians hatten im Abschlussdrittel kein Glück mehr mit ihren Aktionen. Geschwächt durch das Unterzahlspiel mussten sie noch 3 Tore der Gäste hinnehmen. Diesmal wurde der Einsatz der Indians nicht belohnt.