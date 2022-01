Am Sonntagabend war der Tabellenführer der DEB Oberliga Süd, die Blue Devils Weiden, in der Memminger Eissporthalle am Hühnerberg bei den ECDC Memmingen Indians zu Gast. Die Indians zeigten von Spielbeginn an, dass sie heute keine Gastgeschenke zu vergeben haben und legten vielversprechend los.

Treffer für die Indians bereits in der 2. Minute!

Bereits in der 2. Minute erzielte Sergei Topol das 1:0 für die Maustädter unter dem Jubel von 915 Zuschauern. Doch die Gäste konterten bereits 1 Minute. später zum Ausgleich. 10 Minuten später waren wieder die Indians an der Reihe. Matej Pekr war der Torschütze. Die Blue Devils brauchten nun 5 Minuten bis zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Chad Bassen. Das war es aber noch nicht. Im 1. Drittel brachte Sergei Topol in der folgenden Minute die Indians mit 3.2 in die 1. Drittelpause. Nach der Pause konnte er mit seinem 3. Treffer an diesem Abend auf 2 Tore Vorsprung erhöhen - Spielstand 4:2.

Spiel wird verbissener

Den Anschlusstreffer der Gäste zum 4:3 erzielte in der 39. Minute Dennis Thielsch. Das Spiel wurde im letzten Abschnitt verbissener und beide Abwehrreihen gerieten immer mehr unter Druck. Der Turm in der Abwehrschlacht war auf Memminger Seite einmal mehr Marco Eisenhut, der alle Chancen der Gäste aus Weiden zunichte machte. In der Schlussminute konnte Matej Pekr nach einem Anspiel von Jaroslav Hafenrichter mit einem Schuss ins leere Tor den Deckel drauf machen zum viel umjubelten 5:3 für die Indians.