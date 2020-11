Die Memminger Indians, ECDC Memmingen, gewannen ihr 1. DEB Oberliga Spiel gegen den EC Peiting mit 5:2. Im 1. Drittel kamen die Maustädter nicht über ein 1:2 hinaus , nachdem sie in den ersten Minuten in Rückstand gerieten 0:2 gelang Jonas Wolter der Anschlusstreffer zum 1:2. Nach der ersten Pause wachten die Indians auf und gingen mit einem weiteren Tor von Jonas Wolter und einem Treffer von Johan Schreiber sogar mit 3:2 in Führung. Auch im letzten Spielabschnitt konnte der ECDC Memminger nochmals 2 Tore nachlegen durch Philipp DE Paly und Johan Schreiber. Der Sieg mit 5:2 ging völlig in Ordnung.