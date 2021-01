Die Starbulls aus Rosenheim legten am Freitag Abend in der Memminger Eissporthalle einen Blitzstart hin. in der 2. und 5. Min. gingen sie durch Alexander Höller und Michael Brandl bereits mit 0:2 in Führung. Antti-Jussi Miettinen gelang in der 12 Min. der Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2, doch Enrico Henriquez Morales stellte in der 17. Min. den alten Abstand wieder her.

ECDC Memmingen fehlt am Ende das Glück

Nach der 1. Drittelpause kamen die Indians besser ins Spiel, doch es dauerte bis zur 31. Min. Leon Abstreiter der Anschlusstrefferr zum 2:3 gelang, was auch gleich das Endergebnis war. Im Schlussdrittel zeigten die Maustädter dass sie mithalten konnten, erspielten sich einige Tormöglichkeiten, aber es fehlte ein bisschen Glück im Abschluss.