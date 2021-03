Auch in diesem Spiel hingen die Punkte zu hoch für die Indians. Wieder gerieten die Maustädter in der 15. Min. Daniel Schwammberger (1. Drittel) und 38 Min. Patrick Raaf-Effertz(i2. Drittel) mit 0:2 in Rückstand. Nach der 2. Pause kam im letzten Abschnitt nochmals Hoffnung auf, nachdem Daniel Huhn in der 48. Min. der Anschlusstreffer gelang. Doch die Islanders aus Lindau hatten darauf eine Antwort. Simon Klingler und Florian Lüsch erhöhten auf 1:4. Den Schlusspunkt setzte Myles Fitzgerald von den Indians 4 Minuten vor dem Ende der Begegnung zum 2:4, was nur noch Ergebniskosmetik war. Am Einsatz der Maustädter gab es nichts auszusetzen, aber an der Torausbeute muss sich noch was ändern wenn man am Sonntag in Lindau gewinnen will.