Aufgrund mehrerer positiver Fälle im Team des ECDC Memmingen müssen die Partie gegen Höchstadt (Freitag, 20 Uhr) und Landsberg (Sonntag, 18 Uhr) abgesagt werden. Alle betroffenen Spieler weisen nur leichte Symptome auf. Da das Team der Indians zu 100% geimpft ist, handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Sollten keine weitere Fälle in der Mannschaft des ECDC auftreten, werden die Indians am Montag wieder ins Training zurückkehren. Das Spiel in Höchstadt wird am 18.01. nachgeholt, die neue Ansetzung des Heimspiels wird in Kürze bekanntgegeben.