Im 3, Halbfinal-Spiel der DEB Oberliga Playoffs ECDC Memmingen Indians - EC Hannover Indians 4:5 mussten die Memminger Indians wieder einmal ein bittere Niederlage hinnehmen. Bitter deshalb, weil die Memminger bereits mit 4:0 geführt hatten und das Spiel bestimmten.

EC Hannover kann Spiel im zweiten Drittel wenden

Im zweiten Drittel hatten die Memminger jedoch eine kurze Phase wo sie das Spiel etwas ruhiger angehen wollten. Vor 3700 Zuschauern (ausverkauft) bekamen die Gäste aus Hannover die zweite Luft und angefeuert von den zahlreichen mitgereisten Fans aus Niedersachsen bestimmten sie das Spiel von diesem Zeitpunkt an. Sie konnten das Ergebnis kippen und bis zum Ende regulären Spielzeit den Ausgleich erzielen und die Overtime erreichen.

Memminger Indians dominierten im ersten Drittel

Die Maustädter hatten das Spiel total im Griff, was die Tore von Petr Pohl in der 14. Min. und Linus Svedlund in der 18. Minute deutlich zeigten. Im ersten Drittel und nach der ersten Drittelpause erhöhte nochmal Petr Pohl in der 24. und der 31. Minute Sergei Topol. Der plötzliche Einbruch ist kaum zu erklären.

Gäste erzielten zahlreiche Tore

Nun steht es in der Serie Best of 5 2:1 für die Memminger Indians. Die Tore für die Gäste fielen ab der 36. Minute in etwa 5 Minuten Abständen bis zum Ausgleich in der 50. Minute. Die Overtime begann mit einem Sturmlauf der Heimmannschaft der jedoch mit dem Tor von Robin Palka in der 66. Minute sein Ende fand. Am Ende stand es 4:5.