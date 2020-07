Mit Nico Fundel (Bildmitte) vom FC Augsburg vermeldet der Fußball-Regionalligist FC Memmingen den zweiten Sommer-Neuzugang. Der 19-jährige defensive Mittelfeldmann spielte in den vergangenen drei Jahren beim FCA in den Junioren-Bundesligen. Der Weg nach Augsburg führte ihn über die Jugend des SSV Ulm 1846 und seinen Heimatclub Olympia Laupheim, wo er auch wohnt. Er wird im Herbst ein Studium in Biberach beginnen.

Namen von weiteren Neuverpflichtungen werden in den nächsten Tagen folgen, so der sportliche Leiter Thomas Reinhardt (rechts im Bild), der mit seinem Kollegen Thomas Meggle (links im Bild) derzeit intensive Gespräche führt. In Sichtungseinheiten wurden in den vergangenen Tagen elf Probespieler getestet. Offizieller Trainingsauftakt für den Re-Start Anfang September ist in Memmingen nun der 27. Juli. Auch Testspieltermine wurden schon vereinbart – allerdings alle unter Vorbehalt, da nach wie vor in Bayern Fußballspiele wegen der Corona-Einschränkungen noch nicht erlaubt sind.

Der von einigen Medien bereits vermeldete Wechsel von Olcay Kücük zu Türkspor Neu-Ulm ist noch nicht fix. Der FCM hat noch keine Freigabe erteilt.