Holger Kastner und Verena Koinzer, Julia Schäfer und Rüstü Köycü, Emmy Glaser und Erich Huber, die ECDC-Frauen und die U 15-Floorballer des SV Amendingen sind die Memminger Sportlerinnen und Sportler, beziehungsweise die Mannschaften des Jahres 2019. Gekürt wurden sie vom „Arbeitskreis Sportlerehrung“. Die Stadt Memmingen wird die Genannten am Freitag, 20. März, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle in festlichem Rahmen ehren.

Sie sind aufgerufen, aus diesem Personenkreis das Sport-ASS 2019 zu wählen. Blättern Sie unten durch die Bildergalerie und stimmen Sie ab bis spätestens Donnerstag, 19. März 2020, 22 Uhr, entweder per Coupon aus der Memminger Zeitung oder gleich hier online.

Während das Sport-ASS 2019 am Abend der Sportlerehrung einen Einkaufsgutschein über 300 Euro von Sport Reischmann überreicht bekommt, verlost die Memminger Zeitung unter allen Teilnehmern an der Umfrage einen Gutschein über drei Übernachtungen für zwei erwachsene Personen inklusive reichhaltigem Frühstücksbüffet und mehrgängigem Abendbüffet in der „Junior-Suite Guggenbichl“ im „Almresort Gerlitzen Kanzelhöhe“ in Österreich.

Wer ist das Sport-ASS 2019?