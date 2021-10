Bayernliga Süd: Die A-Junioren des FC Memmingen haben gegen den TSV 1860 München zuhause mit 1:9 verloren.

Der FC Memmingen ging bereits in der 5. Minute durch Jonas Kaufmann in Führung. Diese Führung konnten die Memminger bis zu 29. Minute behaupten. Doch dann waren die Memminger mit ihren Kräften am Ende und die Münchner setzten das Heimteam ständig unter Druck. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste aus München mit 3:1. Nach der Pause schraubten die Münchner das Ergebnis auf 9:1 in die Höhe.