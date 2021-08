Die U 19 Mannschaft des FC Memmingen gewann das A-Junioren-Verbandspokal Quali Runde 1 Spiel (Bayernliga-Bundesliga) gegen die SpVgg Unterhaching mit 1:2 (1:0). U 19 Mannschaft des FC Memmingen ging in der 37. Minute durch Alexander Figler in Führung. Diese wurde auch leidenschaftlich von den Maustädtern verteidigt, bis es überraschend einen Elfmeter für die Unterhachinger Mannschaft in der 77. Minute gab, den Robert Manole sicher verwandeln konnte. Die Memminger spielten weiter auf Sieg, aber die Chancen, die dabei rauskamen, wurden leider kläglich vergeben. So war es dann keine Überraschung, dass die Gäste den glücklichen Siegtreffer zwei Minuten vor dem Ende erzielen konnten.