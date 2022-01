Am Sonntagvormittag fand in der Turnhalle der Realschule "STARS" in Memmingen der Spieltag 4 der Faustball Landesliga Bayern Süd der Männer statt. Ausrichter war der SV Amendingen. Teilnehmer waren SV Amendingen, SV Erolzheim, SV Tannheim und der TSV Unterpfaffenhofen 2.