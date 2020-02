Von Oberstdorf bis Mindelheim, von Isny bis nach Kaufbeuren liegt es da, unser Allgäu. Eine Region, die viel mehr ist als die Urlaubsgegend, die viele in ihr sehen. Durch die hohe Lebensqualität und nicht zuletzt die Menschen, die hier ihren Platz gefunden haben, ist das Allgäu schon längst ein Wirtschaftsstandort, der sich seit Jahrzehnten aufs Neue beweisen kann. Ebendieser Standort bietet sowohl kleinen Familienunternehmen und produzierenden Mittelständlern, als auch Global Playern und Hidden Champions eine Heimat.

All diese Firmen benötigen gut ausgebildete, qualifizierte und engagierte Mitarbeiter für

den Unternehmenserfolg. Diese Herausforderung gestaltet sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch die Auswirkungen des demographischen Wandels, als sehr schwierig. Zudem bringen Generation Y und Generation Z andere Anforderungen an den Arbeitgeber auf den Markt. Die Allgäuer Unternehmen haben das längst erkannt und packen die Herausforderungen mit Innovationsgeist an: breitere Aus- und Weiterbildungsangebote, flexible Arbeitszeitmodelle, modernere Technik oder Präventions- und Sportkurse für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Im Gegenzug „bedankt“ sich mit Einsatzwillen und Engagement, wer sich nicht nur gefordert, sondern auch gefördert fühlt. Führungskräfte und Gründer suchen solche Mitarbeiter. Kurzum: Macher suchen Macher.

Nun hängt die Wirtschaft jedoch nicht nur vom Arbeitsmarkt ab. Vielmehr gibt die Politik die Rahmenbedingungen vor. Handelskonflikte und die strukturellen Veränderungen in der Fahrzeugindustrie dämpfen die wirtschaftlichen Aussichten ein wenig. Auch die Auswirkungen der innengerichteten Tendenzen mancher Staaten machen sich auf den Außenhandel bemerkbar, wobei Deutschland diese als Exportnation entsprechend spürt. Besonders der chinesische Absatzmarkt entpuppt sich den Umfragen zufolge als Sorgenkind. Nichtsdestotrotz zeigt sich das Allgäu nach der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie – und Handelskammer nur leicht betroffen von der allgemeinen Konjunkturschwäche.

Der vielleicht weitreichendste Trend ist die Digitalisierung. Um für die dadurch entstehenden Chancen gewappnet zu sein, muss vieles getan werden. Immer neue Technologien sprießen aus dem Boden. Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen bringen die Datenverfügbarkeit auf ein neues Level. Cloud-Compu- ting, Blockchain, User-Experience-Design, Crowdsourcing, Crowdfunding – die Liste ließe sich noch ewig weiterführen. All das sind junge Begriffe mit viel Potenzial und aktuell schon dabei, die Betriebsabläufe zu revolutionieren. Viele Allgäuer Firmen sind bereits mitten auf ihrem Weg in die Industrie 4.0.

Ein entscheidender Faktor für die richtige Gestaltung ist der Austausch zwischen den Unternehmen. Zu sehen, wie andere diesen Wandel angehen, ist der sprichwörtliche Blick über den Tellerrand und kann zu kreativen Lösungen anregen. Alles in allem, die Allgäuer Wirtschaft ist so vielseitig, wie das Allgäu selbst. Einige Unternehmen stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor.

