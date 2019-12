Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr 2019

Stadtmauer: Wehrgang bei der Kohlschanze ist der älteste bekannte überdachte Wehrgang in ganz Deutschland

Liebe Leserinnen und Leser, verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wenn ich in meinen Kalender sehe, fallen mir viele schöne Termine ein. Und das großartige an diesen Terminen waren die unterschiedlichen Begegnungen: mal mit Bürgerinnen und Bürgern, wie beim Empfang der Pflegeeltern, der Wahlhelfer, der neuen deutschen Staatsbürger oder bei der sehr gut besuchten Bürgerversammlung. Aber auch die Treffen mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die zum ersten Mal in unserer Stadt waren, wie zum Beispiel die über 125 Jugendlichen, die im Mai aus Italien, Spanien und Frankreich zum europäischen Jugendtreffen gekommen sind. Oder Kolleginnen und Kollegen aus der Politik im In- und Ausland, die Memmingen im vergangenen Jahr einen Besuch abgestattet haben. Besonders hervorheben möchte ich hier die Gäste aus unseren Partnerstädten Karatas, Kiryat Shmona, Litzelsdorf und Tschernihiw, die mit uns gemeinsam auf dem Marktplatz das zehnjährige Bestehen der Partnerschaften gefeiert haben. Es freut mich sehr, dass diese Kooperationen und Austausche so innig gepflegt werden.

Weltweites Erstaunen war die Reaktion auf eine Auszeichnung, mit der von uns niemand gerechnet hat: das Condé Nast Traveller Online Portal zeichnete die Stadt Memmingen als weltweit schönstes Ziel einer gelungenen Wochenendreise aus. Auch wenn ich denke, dass die Auszeichnung absolut richtig ist, weiß ich, dass die Herkunft der zuständigen Redakteurin – die in Memmingen aufgewachsen ist – schon auch eine Rolle gespielt hat. Es ist jedoch auch ein Beweis dafür, dass man die Heimat eher schätzt, wenn man sie einmal aus der Ferne betrachtet. Und manche Dinge muss man aus der Nähe betrachten, wenn man ihren Geheimnissen auf die Spur kommen will.

So geschehen bei der Stadtmauer. Hier haben dendro-chronologische Untersuchungen gezeigt, dass der Wehrgang bei der Kohlschanze der älteste bislang bekannte überdachte Wehrgang in ganz Deutschland ist. Ein Umstand, der uns wieder einmal zeigt, dass die Sanierung der Stadtmauer nicht nur lästige Pflicht ist, sondern in Zukunft auch ein wichtiger Beitrag zur zukünftigen Vermarktung sein wird. Ohnehin haben sich die Zahlen der Übernachtungen und der Tagesgäste positiv entwickelt. Damit das auch weiterhin so bleibt und Memmingen für Gäste und Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin attraktiv bleibt, nehmen wir jedes Jahr viel Geld in die Hand. Die Stadt soll sich außerdem gezielt weiter entwickeln, weshalb gerade für die Altstadt eine Voruntersuchung läuft. So können wir die Nutzung oder auch die Beleuchtung künftig noch besser steuern und den Bedürfnissen der Menschen anpassen.

Der Fokus unseres Handelns liegt jedoch nicht nur in der Innenstadt. Auch die Stadtteile kommen nicht zu kurz. Die Amendinger Feuerwehr hat in diesem Jahr feierlich ihr neues Domizil bezogen und zusätzlich konnte in Amendingen zusammen mit Eltern und Kindern die Karoline-Goldhofer-Kindertagesstätte eingeweiht werden. In Dickenreishausen sind die Arbeiten an der Kanalisation abgeschlossen worden und in Steinheim wird die weitere Entwicklung derzeit in Bürgerwerkstätten eifrig diskutiert.

Bahn, Auto und Flugzeug: Memmingen war und ist ein Verkehrsknotenpunkt. Zwar bedeuteten die Baustellen hier immer wieder Staus oder lange Wartezeiten. Gleichzeitig bedeuten sie auf den Straßen, Schienen und sogar am Airport jedoch eine stetige Verbesserung der Infrastruktur vor Ort. Nichtsdestotrotz soll die klimafreundliche Fortbewegung per Rad ebenfalls nicht hintanstehen. Deshalb geht es in großen Schritten weiter zur fahrradfreundlichen Kommune. Das erste Stadtradeln mit seinen über 100.000 zurückgelegten Kilometern war hier ebenfalls ein großer Erfolg.

Ein schöner Schritt für Memmingen als kulturelles Aushängeschild in der Region, ist der Beschluss des Stadtrats, in allen städtischen Museen einen freien Eintritt für alle zu ermöglichen. So ist der Zugang zur Geschichte der Stadt sowie Kunst-Ausstellungen und anderen Aktionen nicht mehr vom Geldbeutel der Besucherinnen und Besucher abhängig. Zusätzlich dazu hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass die überdurchschnittlichen Ausgaben bei den kulturellen Angeboten der Stadt sich lohnen. Denn das Landestheater Schwaben hat als eines von elf Theatern den Theaterpreis des Bundes verliehen bekommen. Außerdem war Intendantin Dr. Kathrin Mädler mit einer ihrer Inszenierungen für den Deutschen Theaterpreis nominiert. Eine schöne Auszeichnung für eine so kleine Bühne!

Auszeichnungen gab es auch an anderer Stelle. Bürgermeisterin Margareta Böckh hat für ihr über zwanzigjähriges Engagement für ihre Mitmenschen das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Der Bayerische Staatsminister Dr. Hans Reichhart händigte es ihr im Namen des Bundespräsidenten aus. Mit dem Ehrenzeichen des THW in Gold wurde Klaus Liepert geehrt, die höchste Auszeichnung des Technischen Hilfswerks, die in Memmingen bisher noch nie verliehen wurde.

Manfred Schilder, Oberbürgermeister in Memmingen

