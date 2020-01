Babypause und dann?



Kündigt sich Nachwuchs an, sind das freudige Nachrichten – und die ersten Monate mit dem Baby vergehen wie im Flug. Beim Wiederein­stieg nach der Elternzeit ins Berufsleben stehen Eltern allerdings vor der Frage, wie sich Familie und Job miteinander vereinbaren lassen.

Recht auf Rückkehr in den Beruf



Wer fest entschlossen ist, in den vorherigen Job zurückzukehren, sollte den Chef möglichst früh über die eigenen Pläne informieren. Wie lange dauert die Elternzeit? Und ist danach eine Rückkehr in Teilzeit möglich? Diese und weitere Fragen sollten in Ruhe geklärt werden, um Unsicherheiten und Missverständnissen vorzubeugen. sagt Personalchefin Danica Ravaioli. In jedem Fall haben Arbeitnehmer nach der Elternzeit ein Recht auf Rückkehr in den Job, allerdings nicht unbedingt auf die frühe­ re Position, erklärt die Expertin weiter: „Falls die alte Stelle nachbesetzt wurde, kann ein neuer Arbeitsplatz zugewiesen werden. Die neue Position darf allerdings weder zu einem geringeren Gehalt noch zu einer Degradierung führen.“

Kinderbetreuung sicherstellen



Was aber tun, wenn die Rahmenbedingungen für eine Rückkehr zum bisherigen Arbeitgeber nicht mehr passen? Dann schafft die Baby­pause eine Gelegenheit zur Neuorientierung. Ein Jobwechsel oder der Schritt in die Selbst­ständigkeit können attraktive berufliche Alter­nativen bieten. Viele Mütter entscheiden sich nach der Elternzeit für eine Teilzeitlösung. Fle­xible Arbeitszeiten bei gleichzeitiger Sicherheit bietet auch der Wiedereinstieg über Zeitarbeit. Ein Vorteil: Personaldienstleister unterstützen beim Bewerbungsprozess und verringern so den zeitlichen Aufwand bei der Jobsuche. Da vor allem in Städten Krippenplätze rar sind,

sollten sich frischgebackene Eltern frühzeitig um die Betreuung des Nachwuchses kümmern. Neben Krippenplätzen kann auch eine Tages­mutter, ein Aupair, ein Familienmitglied oder das Home­Office eine passende Lösung sein. Einige Arbeitgeber haben den Bedarf junger Familien bereits erkannt und bieten individuelle Betreuungsmöglichkeiten an.

Noch ein Tipp: Bei externen Angeboten soll­ten die Flexibilität der Öffnungszeiten und die Dauer der Ferienzeiten berücksichtigt werden. Zu klären ist außerdem, wer in Notfällen ein­springt, um den Nachwuchs beispielsweise zum Arzt zu fahren.

