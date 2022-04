Am Samstag, 09.04.2022 gegen 00:15 Uhr übersah ein junger BMW-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten VW am Schweizerberg in Memmingen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, riss der junge Mann das Lenkrad herum und kam ins Schleudern.

Bei dem anschließenden Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen und dem Randstein entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000,- Euro. Die beiden Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Memmingen. Die unbeteiligte VW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Den jungen Herrn erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.