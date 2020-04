Am vergangenen Dienstag, 28.04.2019, ereigneten sich in Memmingen zwei Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. Der erste Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Dr.-Karl-Lenz-Straße. Ein Sattelzug, der auf das Gelände einfuhr, touchierte mit seinem Auflieger einen Tankautomaten. An diesem Tankautomaten stand eine Frau, welche gerade ihren Tankvorgang autorisieren wollte. Der Automat wurde aus der Verankerung gerissen und fiel auf die Frau, die dadurch zu Boden gerissen und kurzfristig eingeklemmt wurde. Sie musste mit leichten Gesichtsverletzungen ins Klinikum Memmingen verbracht werden. Die Schadenshöhe wird auf circa 3.000 Euro beziffert.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich in der Fraunhoferstraße auf Höhe der Einfahrt eines Baumarktes. Ein PKW-Fahrer befuhr die Fraunhoferstraße stadtauswärts und wollte nach links auf den Parkplatz des Baumarktes abbiegen. Beim Abbiegen übersah er eine Fahrradfahrerin, die den dortigen Radweg in gleicher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen am Fuß zu. Die Schadenshöhe bei diesem Unfall wird auf circa 600 Euro beziffert.