Am Mittwochvormittag zwischen 08:40 und 09:15 Uhr ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen sich eine Eisplatte von einem Lkw löste und auf das nachfolgende Fahrzeug fiel.

Eisplatte trifft Windschutzscheibe

Wie die Polizei berichtet, traf die Eisplatte auf der A96 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Aitrach auf die Windschutzscheibe des Autos eines 59-Jährigen, als der gerade einen Sattelzug überholen wollte. Der Geschädigte, der sich laut Polizei das Kennzeichen des Aufliegers merken konnte, fuhr bei Aitrach von der Autobahn ab und meldete den Unfall der Einsatzzentrale. Der Lkw-Fahrer, der den Vorfall vermutlich nicht mitbekommen hatte, setzte seine Fahrt in Richtung Lindau fort. Ihn trafen wenig später Beamte der Polizeiinspektion Lindau an und klärten ihn über sein Fehlverhalten auf. Er hatte es offensichtlich versäumt, seinen Lkw vor der Fahrt ordnungsgemäß zu kontrollieren und das Eis zu entfernen. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Auch 33-Jähriger kommt mit Schrecken davon

Eine knappe halbe Stunde später ereignete sich auf Höhe Mindelheim, ebenfalls in Fahrtrichtung Lindau, ein ähnlicher Unfall. Dabei traf die von einem Sattelzug herunterfallende Eisplatte die Motorhaube eines nachfolgenden Kleintransporters, dessen 33-jähriger Fahrer ebenfalls mit dem Schrecken davon kam und unverletzt blieb. Auch in diesem Fall fuhr der Lkw weiter, der Geschädigte konnte sich das Kennzeichen des Aufliegers merken. An dem Sprinter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Gegen beide Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein.