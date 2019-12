Am Mittwochabend haben zwei Männer im Alter von etwa 25 Jahren in einem Café in der Schönfeldstraße in Memmingen einer Verkäuferin rund 2.000 Euro geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 18:00 Uhr haben die zwei Männer das Café betreten. Einer der zwei Unbekannten wollte mit einem 200-Euro-Schein einen Kuchen bezahlen. Die Verkäuferin nahm die Tageseinnahmen in einem Behältnis aus einem Tresor, weil sich in der Kasse am Tresen nicht genug Wechselgeld befand. Die Frau wechselte das Geld. Dann verwickelte sie der zweite Mann in ein Gespräch. Währenddessen entwendete der erste Unbekannte das Behältnis mit den rund 2.000 Euro und flüchtete. Die Zeugin hielt den zweiten Mann zunächst fest. Er konnte sich allerdings befreien und flüchtete. Beide Männer stiegen in ein dunkles Auto mit polnischen Teilkennzeichen und fuhren Richtung Innenstadt.

Das Auto hat das Kennzeichen GA- ****. Die weiteren Buchstaben- und Zahlenkombinationen sind der Polizei unbekannt. Beide Täter sprachen nur gebrochen Deutsch. Der erste Mann war etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine rote Jacke. Der andere war etwas kleiner.

Die Polizei Memmingen nimmt Hinweise entgegen, insbesondere zum vermutlichen Fluchtfahrzeug der zwei Unbekannten.