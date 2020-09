Unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag, bzw. -abend zwei Einbrüche in Memmingen verübt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhand eine junge Frau.

Im ersten Fall stiegen unbekannte Täter in der Augsburger Straße über ein geöffnetes Zimmerfenster im Erdgeschoss in ein Schlafzimmer ein und entwendeten dabei hochwertigen Schmuck. Die Bewohner der Wohnung hatten sich zum Tatzeitpunkt auf der Terrasse befunden.

Im zweiten Fall war eine junge Frau im Waldnerweg über einen Gartenzaun geklettert und machte sich dort an der Terrassentür eines Hauses zu schaffen. Dabei wurde sie von einem Nachbarn beobachtet und angesprochen. Die ca. 25-jährige Frau ergriff daraufhin die Flucht. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von rund 700 Euro.

Die Verdächtige ist etwa 170cm groß und trägt braune, lockige Haare und einen Zopf, bzw. Pferdeschwanz. Ein Arm der Frau war bis über den Ellenbogen eingegipst. Zudem hatte die Verdächtige zum Tatzeitpunkt zwei Motorradhelme bei sich. Hinweise zu den Fällen bitte an die Kriminalpolizei in Memmingen.